Warmste 17 mei ooit gemeten

Poepoe: 't is zweten geblazen vandaag. Zet je airco maar aan (als je die hebt) en vergeet 't flesje water niet #zomer pic.twitter.com/DQGiwH4Z7d — VID (@vid) May 17, 2017

Amsterdam doet nauwelijks onder: in de stad steeg het kwik naar 27 graden. Het oude record was in handen van Maastricht, waar op 17 mei 1945 exact dertig graden werd gemeten.



Tropische dag

Door het warme weer werd woensdag lokaal ook de eerste tropische dag - waarop het warmer is dan 25 graden - van 2017 een feit, constateerden de weerbureaus Weeronline en Weerplaza. Vorig jaar was de eerste tropische dag op 23 juni, aldus Weerplaza.



Vanaf donderdag is het weer even gedaan met de warmte. Er komt koelere lucht aan, met buien en onweer. Het gaat regenen en kan zo 10 tot 15 graden koeler worden.



