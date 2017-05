Amsterdamse Avondvierdaagse gaat vooralsnog door

Het KNMI verwacht voor het hele land onweer, windstoten en hagel. "Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen," stelt een woordvoerder van de KWBN na berichtgeving op Nu.nl.



In Amsterdam lijkt het mee te vallen: maandagochtend trokken er onweersbuien over Amsterdam, maar vanaf de middag klaart het naar alle waarschijnlijkheid op.



Oost en Noord

Stichting Wandel Comité Buiksloot, die de avondvierdaagse in Amsterdam-Noord voor zijn rekening neemt, meldt dat de wandeling maandagavond gewoon doorgaat, tenzij het weer omslaat.



Ook Pontania, organisator van de wandeling in Oost, laat de wandeling vooralsnog doorgaan. "De meeste wandelaars zijn waarschijnlijk al weer terug als hier een bui losbarst."



Deze week lopen zo'n 150.000 tot 200.000 kinderen in Nederland de Avondvierdaagse. In Amsterdam is het de beurt aan kinderen uit Noord en Oost. In andere stadsdelen is het wandelevenement al gehouden of vindt later in juni plaats.