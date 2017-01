Wakkie boekt vlak na vrijlating zege in de rechtszaal

Vrije hand

Daarbij werd hij in de ogen van de Russische en ook sommige Spaanse aandeelhouders in de wielen gereden door Javier Perez. Perez werd steeds gesteund door zijn familieleden in de raad van commissarissen. Ook een andere Nederlander die door de Ondernemingskamer was neergezet bij Zed+, Frank Schreve, was volgens betrokkenen op de hand van Javier Perez. Schreve, voormalig president-commissarsis van bodemonderzoeker Fugro, was bij Zed+ commissaris met doorslaggevend stemrecht.



De Ondernemingskamer draaide vandaag Schreves benoeming terug en verwierp Perez' pleidooi om Wakkie te ontslaan. De rechters gaven Wakkie bovendien de vrije hand om komende vrijdag op een aandeelhoudersvergadering in Spanje het vertrek van Perez bij Zed+ te bewerkstelligen. Dat vertrek zou de weg vrij maken voor een overnamebod.



Steekpenningen

De rechters stelden dat er geen bewijs is dat Wakkie een belangenconflict heeft, zoals Perez beweert. Wakkie stond in 2015 negen maanden lang in feite op de loonlijst van de Russische oligarch en mede-eigenaar van Zed+ Mikhail Fridman, een andere tegenstander van Perez. Wakkie was voorzitter van een stichting gelieerd aan Fridman. Reden waarom de Spaanse onlinekrant El Confidencial Wakkie 'vertrouwensman' van Fridman noemt. Diens bedrijf VimpelCom, de zesde telecomonderneming ter wereld, trof vorig jaar een schikking van bijna 800 miljoen dollar wegens het betalen van steekpenningen aan de familie van de Oezbeekse president.



De Ondernemingskamer stelt nu dat Wakkie ruim een jaar geleden is teruggetreden bij de stichting en spreekt van een onbewezen beschuldiging.



Marcel Evers, advocaat van een mede-aandeelhouder in Zed+, is 'verheugd' over de uitspraak. "De Ondernemingskamer maakt de weg vrij voor een ontslag van Javier Pérez in Spanje. Belangrijk is ook dat Frank Schreve van het toneel verdwijnt. Zijn functioneren is ver onder de maat is geweest."