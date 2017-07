Wachttijden Amsterdamse ziekenhuizen nemen toe

Het AMC stoot basiszorg af om tijd te maken voor gespecialiseerde zorg

Volgens de zogeheten Treeknormen moeten patiënten binnen vier weken terechtkunnen voor onderzoek en na zeven weken voor een behandeling.



Maar voor oogheelkunde geldt landelijk al een gemiddelde wachttijd van 6,5 weken voordat de patiënt überhaupt een oogarts ziet.



Bij maag-, darm- en leverziekten is dat 6,2 weken. De NZa voorspelt dat deze wachtlijsten de komende jaren zullen krimpen door de instroom van nieuw opgeleide medisch specialisten.



Het OLVG herkent de problematiek die in het rapport staat. "In de metropoolregio is er een oplopende druk op de opnamecapaciteit in alle ziekenhuizen," laat een woordvoerder weten. Door 'het verbeteren van de doorstroming van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis' moeten de wachttijden worden verkort.



Beter samenwerken

Het AMC doet dat door zo veel mogelijk basiszorg af te stoten naar regio­ziekenhuizen en meer terug te verwijzen naar de huisarts. "Daardoor proberen we tijd vrij te maken voor de gespecialiseerde zorg waarvoor wij in het leven zijn geroepen," zegt een woordvoerder. "Want hier zijn de wachttijden ook opgelopen de afgelopen jaren."



Ook de NZa ziet een deel van de oplossing in het doorverwijzen van patiënten naar zelfstandige behandelcentra of de huisarts en andere eerstelijnszorg.



Daarnaast wil de toezichthouder dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars beter gaan samenwerken om het probleem aan te pakken. 'Nu verwijzen ziekenhuizen en verzekeraars nog te vaak naar elkaar in plaats dat zij de te lange wacht­tijden gezamenlijk aanpakken', stelt de NZa.