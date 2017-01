Waarschuwingsschoten gelost bij arrestatie Van Hallstraat

De man wordt ervan verdacht eerder op de avond een beveiliger van de Albert Heijn in de Limburg van Stirumstraat met een wapen te hebben bedreigd.



Er was na de bedreiging via Burgernet een signalement afgegeven van de man. Het zou gaan om een Frans sprekende man van circa 35 jaar oud. Volgens de beveiliger had de man bij de bedreiging een wapen gebruikt. Dit kon een politiewoordvoerder niet bevestigen.



Tijdens de zoekactie zag de politie een man op de Van Hallstraat die aan het signalement voldeed. Omdat de man zich verzette tegen zijn arrestatie, werden door de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost. Daarbij raakte niemand gewond.



De man is uiteindelijk gearresteerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De Van Hallstraat is afgesloten voor onderzoek. Het openbaar vervoer is tijdelijk omgeleid.