Waarschuwing voor zware avondspits donderdag

De stormachtige wind van woensdag en de verwachte storm van donderdag in combinatie met springtij veroorzaken verhoogde waterstanden langs de hele kust. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen zo nodig maatregelen als het sluiten van stormvloedkeringen", liet Rijkswaterstaat woensdag weten.



Mogelijk gaat in de loop van vrijdag zowel de Oosterscheldekering als de Maeslantkering (Nieuwe Waterweg) dicht in verband met de verwachte stormvloed.



De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel wordt sowieso gesloten. Dat gebeurt in de nacht van woensdag op donderdag en vrijdag van 12.00 tot 22.00 uur. Dit Deltawerk beschermt het laagst gelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP. Bij een voorspelling van een waterstand van 2,25 meter boven NAP gaan de schuiven van de kering naar beneden.



Rijkswaterstaat meldt ook dat de storm en het hoge water ertoe kunnen leiden dat in Zeeland, Zuid Holland en het noorden van Nederland bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden.