Waarom is het de laatste tijd zo mistig in Amsterdam?

De afgelopen maand kampte Amsterdam met vijftien mistdagen, blijkt uit inventarisatie van weerbureau Weeronline.nl. Een aantal dat een stuk hoger ligt dan de gemiddelde zes mistdagen per maand, zegt meteoroloog Jaco van Wezel. "In december vorig jaar werd Amsterdammers het zicht slechts een dag ontnomen, moet je nagaan."



Gemakkelijk ontstaan

Heel verwonderlijk is het groot aantal mistdagen dit jaar niet, voegt Van Wezel daar direct aan toe. "We hebben de afgelopen maanden te maken met een krachtig hogedrukgebied. Door de combinatie van weinig wind en een vochtige lucht kan er gemakkelijk mist ontstaan."



Er zit weinig stroming in de lucht boven Amsterdam en daarom is de kans groot dat de zon zich pas donderdagmiddag op z'n vroegst laat zien. Maar Van Wezel houdt een slag om de arm: "Het zou ook goed kunnen dat het zicht in Amsterdam pas vrijdag weer beter wordt."