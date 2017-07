Waarom die inval bij 2 restaurants in Nieuw-West?

In het weelderig ingerichte restaurant Ada aan Plein '40-'45 stijgt de geur op van appeltjestabak. Het is even voor middernacht en de waterpijpen roken. Het is druk in het mediterraanse restaurant.



Aan een lange tafel zitten twee mannen, schouder aan schouder. Ze zijn boos, omdat ze vinden dat hun zaak ten onrechte in verband wordt gebracht met georganiseerde criminaliteit.



"Deze zaak is met keihard werken opgebouwd, met heel veel zweetdruppels.