VVD-raadslid: Spijtig dat TCA-directeur moest vertrekken

De algemeen directeur is weg bij de taxicentrale, omdat chauffeurs het vertrouwen in hem waren verloren, zo werd maandag bekend.



Volgens Eenhoorn ontkennen veel rijders de realiteit. "Er ís nu eenmaal een belmarkt en die gaat er blijven ook: consumenten willen het nu eenmaal. Van der Veen zag dat je beter kan samenwerken, dan je rug naar de werkelijkheid te keren."



Met de belmarkt worden taxi's bedoeld die via de telefoon of een app zijn te bestellen, momenteel naar schatting eenderde van de totale markt.



Strenge eisen

Chauffeurs die niet met hun naam genoemd willen worden, zeggen dat Van der Veen de strijd had moeten aangaan, maar volgens Eenhoorn was de directeur juist bezig TCA toekomstbestendig te maken.



"Het is niet of-of, het is juist heel goed mogelijk dat chauffeurs én voor TCA rijden, én voor Uber. Sterker nog: dat gebeurt al heel veel."



De opstandige chauffeurs zijn het er niet mee eens, integendeel. "Een gezonde taxibranche kan alleen bestaan als er strenge eisen worden gesteld aan de chauffeurs, maar ook als ze met hun werk een gewoon, bescheiden salaris kunnen verdienen. De concurrenten van bijvoorbeeld Uber, maar ook andere bedrijven, knijpen hun chauffeurs uit. Daar had Van der Veen zich verre van moeten houden."



