Vuurvogel bijna klaar voor nationaal aftelmoment

De vuurvogel komt in verschillende legendes in de geschiedenis terug

Hermsen staat in kluskleding te pauzeren met een kopje koffie en sigaret in de hand: "Het idee om een brandend kunstwerk te maken kwam onder andere van het Amerikaanse festival Burning Man, waar aan het eind een gigantisch houten kunstwerk in brand wordt gestoken."



IDTV Live, organisator van het aftelmoment, wilde dit jaar naast de vuurwerkshow ook een onderdeel dat dichter bij het publiek stond. De kunstenaars werden vrijgelaten in het creatieve proces. Hermsen: "De vuurvogel komt in verschillende legendes in de geschiedenis terug. Doordat hij in vlammen opgaat, maakt hij plaats voor het nageslacht. Dat symboliseert een cyclus. Net als het nieuwe jaar is het een nieuw begin."



Ontbranding

De Ruiter en Hermsen bouwen vaak decors, maar het is voor de kunstenaars de eerste keer dat ze een werk van deze grootte maken. "Onze kunde wordt hier wel getest. We moeten het op tijd af hebben en er mag niets misgaan tijdens de ontbranding."



Het weer is volgens Janna Schropp (25), projectmanager van het evenement, de enige factor die roet in het eten kan gooien. "Regen is niet erg, want alles wordt goed ingepakt in een soort huishoudfolie. Wind en ijzige kou kunnen boosdoeners zijn. Gelukkig zien de voorspellingen er goed uit."



Het evenement wordt zaterdag vanaf 23.50 uur live uitgezonden op NPO1.