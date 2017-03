VUmc test vrijdag goed- en slechthorenden

Volgens een woordvoerder van het VUmc is het belangrijk om veranderingen in gehoor en gezondheid over langere tijd te meten. "Door deze gegevens te verzamelen kunnen verbanden worden gelegd tussen thema's als doofheid en eenzaamheid."



Eerder is bijvoorbeeld aan het licht gekomen dat er vanaf het vijftigste levensjaar een versnelling in de achteruitgang van het gehoor in achtergrondruis plaatsvindt. Ook blijkt dat mensen met een slechter gehoor vaker vermoeid zijn.



Initiatief

Iedereen, zowel goed- als slechthorend, kan deelnemen aan de hoortest, die veertig minuten duurt. Enige vereiste is dat de leeftijd van de respondent tussen de 18 en 70 jaar ligt.