VU onderzoekt genezing door gebed

Dat schrijft Trouw woensdag.



Onder leiding van de promoverende huisarts Dirk Kruijthoff, verzamelen de medische onderzoekers de komende tijd verhalen van mensen die na een handoplegging of ziekenzalving een 'omslag' beleefden. Bijvoorbeeld verlamden die na gebed plots op konden staan uit hun rolstoel.



De onderzoekers willen nagaan of dit soort genezingen misschien toch wetenschappelijk te onderbouwen zijn.



Ontkrachten

Er is al veel vaker onderzoek gedaan naar het effect van gebedsgenezing. Maar volgens de onderzoeker was met die testen altijd wel wat mis. Het onderzoek is er niet op uit de werkzaamheid te ontkrachten, maar juist te kijken naar de opmerkelijke gevallen.



"Verreweg de meeste mensen die in kerken of andere christelijke groepen voor zich laten bidden, zien hun situatie niet significant veranderen," vertelt de Kruijthoff de krant.



"Maar er zijn gevallen waarin iemand wél lijkt te genezen, en waarin die genezing niet toe te schrijven is aan pillen of een andere medische behandeling."