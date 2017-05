Onderzoek VUmc toont of medicijn tumor bereikt

Elk jaar wordt in Nederland bij zo'n tien kinderen (vaak jonger dan tien jaar) een tumor in de hersenstam ontdekt. Dit zogeheten diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) betekent voor het kind een zeer slecht vooruitzicht.



Geneesmiddel

"Minder dan tien procent van de patiëntjes leeft nog twee jaar na de diagnose," zegt professor Gertjan Kaspers van het VUmc. "Deze tumoren zijn resistent tegen allerlei therapieën. Chemotherapie kan door de locatie van de tumor in de hersenstam vaak niet op de juiste plek aankomen en daar zijn werk doen."



Met behulp van scans hebben onderzoekers van het Amsterdamse ziekenhuis onderzocht of het medicijn bevacizumab bij kinderen met DIPG effectief kan zijn. Door een radioactief stofje aan het geneesmiddel te verbinden kunnen artsen op de scans zien of het medicijn überhaupt aankomt in de hersentumor.



Effect

De onderzoekers kunnen in elk geval concluderen dat het per patiënt verschilt hoe goed het medicijn de tumor bereikt. Onderzoeker Guus van Dongen legt uit: "We hopen aan de hand van deze uitkomsten in de toekomst preciezer te kunnen achterhalen bij wie de medicijnen beter aankomen in de tumor en daarmee de kans op effect het grootst is."



Het is wereldwijd de eerste keer dat deze methode is toegepast bij kinderen met DIPG. De studie wordt beschreven in een artikel in het prestigieuze The Journal of Nuclear Medicine.