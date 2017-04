Vrouwtjes zeeleeuwen Artis krijgen er een mannetje bij

De vijfjarige zeeleeuwenman gleed zaterdagochtend voor het eerst het water in van zijn nieuwe verblijf. Op dit moment is dat nog een apart bassin, maar voordat het voorplantingsseizoen in mei aanbreekt moet hij zijn opwachting maken bij vier vrouwelijke zeeleeuwen.



Volgens Artis is het belangrijk dat de vier dames er een man bij krijgen om de groepsstructuur en het natuurlijke gedrag van de zeeleeuwen in stand te houden. Californische zeeleeuwen vormen tijdens het voorplantingsseizoen een harem: de vrouwen worden geleid door één mannelijk dier. De beachmaster, zoals de mannelijke zeeleeuw wordt genoemd, is duidelijk groter dan het andere geslacht en neemt tijdens het paarseizoen de leiding over de groep.



Naast zijn vrouwelijke soortgenoten, zal de nieuwe zeeleeuw ook gaan samenleven met onder meer eiders (een eendsoort) en Afrikaanse pinguïns. In de natuur leeft de Californische zeeleeuw niet met deze soorten, maar Artis probeert door de dieren samen te brengen een interessantere leefomgeving te creëren, waarin de dieren veel sociale prikkels krijgen.