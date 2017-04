Vrouw (89) vier jaar de cel in voor doodsteken echtgenoot

De Amsterdamse rechter heeft geen twijfel dat het de kleine, breekbaar ogende Antonia M. was die op een winteravond in 2015 een keukenmes in de zij van haar 88-jarige echtgenoot Evert stak, kort voor het avondeten.



De bejaarde dame heeft dat altijd ontkend, ook al sprak het bewijs niet in haar voordeel. Het huis van het echtpaar was hermetisch afgesloten toen Evert stierf, er was vaker ruzie tussen beide echtelieden en het moordwapen werd afgewassen gevonden in het messenblok.



Vervuild

Het echtpaar leefde een teruggetrokken bestaan en kreeg nauwelijks bezoek, terwijl het bejaarde stel eigenlijk zwaar om hulp verlegen zat. Evert's gezondheid was slecht en hij was volledig op de zorg van zijn vrouw aangewezen. Hoewel zij trachtte zoveel mogelijk huishoudelijke klussen op te knappen, raakte Evert zwaar vervuild. Opvallend was daarbij dat zíjn kant van het bed zeer vies was, terwijl Antonia M. op een schoon laken sliep.



Onmacht

Mede doordat zij geen inzicht heeft gegeven in wat zich precies afspeelde, kon de rechter niet anders dan haar een onvoorwaardelijke celstraf opleggen: "Het is voorstelbaar te denken dat verdachte het slachtoffer heeft omgebracht uit onmacht om hem te bieden wat hij nodig had en uit onwil daarvoor de hulp van derden in te roepen. Maar dat blijft speculatie."



Hoewel ook de verdachte ongetwijfeld verdriet heeft over de dood van haar man, kan zij niet ongestraft blijven, oordeelde de rechter. "De verdachte heeft over het leven van het slachtoffer beschikt alsof het haar toebehoorde. Hij was niet alleen volledig afhankelijk van haar zorg, maar ook weerloos tegenover haar handelen."



De hoge leeftijd van Antonia M., die volledig toerekeningsvatbaar is, is reden om haar straf iets te matigen, 'omdat detentie haar naar verwachting zwaar zal vallen.' In de gevangenis zal M. naar alle waarschijnlijkheid op een afdeling terechtkomen voor zorgbehoevende gedetineerden.