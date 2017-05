Vrijdaggebed voor het eerst door een vrouw geleid

De vrouw die voorgaat is de Amerikaanse islamitische theoloog Amina Wadud, die strijdt voor vrouwenrechten. Ze is in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse opiniemaakster Hasna El Maroudi.



Dat het gebeurt in een concertzaal en niet in een moskee, komt doordat geen enkele moskee toestaat dat een vrouw het vrijdaggebed leidt, zeggen drie koepels van moskeeën in Trouw.



Denemarken en de VS hebben al een vrouwelijke imam, Nederland nog niet.