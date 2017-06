Vrachtwagen vast onder viaduct kost snel 10.000 euro

De minimale kosten voor inspectie, verkeersregelaars en kleine maatregelen bedragen al snel 5.000 euro per keer dat het gebeurt. Onder het spoorviaduct over de Oosterdokskade heeft alleen in 2017 al drie keer een voertuig klem gezeten. De herstelkosten voor de gemeente bedroegen bedroegen bij dit viaduct per keer rond de 10.000 euro.



Ook duurt het gemiddeld een paar uur voordat het viaduct weer in gebruik genomen kan worden. De exacte kosten en vertragingstijden van de stremmingen kan ProRail niet geven, maar de spoorbeheerder schat in dat een uur stremming van een belangrijke route een ton kost.



De VVD-fractie wil dat de gemeente meer doet om deze veelvoorkomende botsingen te voorkomen. In beantwoording van raadsvragen van de partij laat het college vrijdag weten dat voor de locatie Oosterdokskade is onderzocht wat nodig is om aanrijdingen in het vervolg te voorkomen.



Er wordt voor eind juni nieuwe bebording geplaatst die chauffeurs op tijd moet waarschuwen voor de beperkte doorrijhoogte van het viaduct. Onderzoek naar preventie van aanrijdingen met andere viaducten in de stad is gaande, meldt het college, en zal in het derde kwartaal worden afgerond.