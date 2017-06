Vraag voor over veertig jaar: 'Weet je wat een spinner is?'

Het moet een boodschap aan de vinder zijn Ina Pronk

"Dat is precies honderd jaar nadat de vorige tijdscapsule hier is begraven. Het moet een soort tijdlijn voorstellen," vertelt oud-KNSM'er ­Guido Frankfurther.



Hoe ze ervoor willen zorgen dat de capsule over veertig jaar daadwerkelijk wordt gevonden? Daar is nog geen waterdicht plan voor.



"De basisschool laat het vrij, maar in Loods 6 willen we een oud sleutelkastje ophangen, waarvan onze opvolgers weten waar de sleutel ligt. Het idee is om daar een landkaart en een brief in te stoppen, waardoor ze weten dat er een tijdcap­sule is begraven. Een soort schatkaart dus."