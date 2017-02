Bijna 6000 Amsterdammers uit de bijstand in 2016

In 2015 werden nog 6318 mensen uit de bijstand aan een baan geholpen.



Het ging vorig jaar wel weer beter dan de gemeente had verwacht. De doelstelling was - net als in 2015 - om 4200 mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen.



In 2016 werden verder 6919 werkloze jongeren naar een opleiding of naar werk begeleid, ook hielp Amsterdam 4500 langdurig werklozen bij het vinden van een dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk.



Volgens wethouder Arjan Vliegenthart bewijzen de cijfers dat de koers van de gemeente werkt. Amsterdam richt zich in het huidige bijstandsbeleid minder op het vinden van een betaalde baan, en meer op meedoen in de samenleving.