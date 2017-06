Voorwaardelijke straf voor valse bommelding Schiphol

Die melding in april vorig jaar veroorzaakte veel onrust. De man riep meermalen tegen de marechaussee "I am a terrorist" en zei dat hij een bom had.



In eerste aanleg was de man door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een geldboete van 500 euro, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde donderdag dat een gevangenisstraf op zijn plaats is.



Omdat de man geen strafblad heeft, spijt betuigde en zowel zijn baan als relatie verloor, veroordeelt het gerechtshof hem voor zijn "oerstomme dronkemansactie" tot slechts een voorwaardelijke straf.



Het gedrag van de man had enorme consequenties. Een gedeelte van de luchthaven is afgesloten geweest en reizigers zaten urenlang vast. Ook werd Schiphol Plaza afgezet, was het busplatform onbereikbaar, konden mensen niet naar hun geparkeerde auto's en was het treinverkeer verstoord.