Voorrangsregeling voor leraren op woningmarkt keert niet terug

Dit blijkt uit antwoorden van wethouder Laurens Ivens (Wonen) op schiftelijke vragen van de D66-fractie in de gemeenteraad. Nu er een tekort aan leraren is in de stad dat de komende jaren zal toenemen, hadden raadsleden Dehlia Timman en Reinier van Dantzig gepolst of de regeling waarmee leraren tot en met 2012 voorrang kregen bij de toewijzing van sociale huurwoningen niet terug kon keren.



Daarvoor zou volgens Ivens eerst een causaal verband tussen een lerarentekort en de woningmarkt verder onderzocht moeten worden. Bovendien zijn voorrangsregels in de huidige huisvestingsverordening van Amsterdam alleen van toepassing op sociale huurwoningen van corporaties.



Inkomensgrens

Voor die woningen heeft het rijk vanwege Europese regelgeving nieuwe inkomensgrenzen ingevoerd die er nog niet waren toen Amsterdam de voorrangsregeling die leraren ooit hadden afschafte. Alleen beginnende leraren gaan qua salaris in hun eerste paar dienstjaren niet over die grenzen heen.



Het merendeel van de leraren heeft een inkomen dat hoger is dan 36.000 euro per jaar, en komt daardoor niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Hun inkomen past beter bij woningen uit het middensegment, met huren tussen de 711 en 970 euro per maand. Alleen zijn er weinig huizen met middenhuren beschikbaar. De verhuurder vraagt meestal meer huur.



In tegenstelling tot sociale huurwoningen zijn middenhuurwoningen niet meegenomen in de huisvestingsverordening. Die huizen behoren tot de vrije sector, waar wettelijk de vrije markt de hoogte van de huren bepaalt.



Wethouder Ivens geeft aan best te willen onderzoeken of er voor die woningen nieuwe toelatingscriteria gesteld kunnen worden, om ze zo specifiek te bestemmen voor bijvoorbeeld leraren.



Groot beslag

Daarnaast wijst Ivens erop dat het aantal vrijkomende sociale huurwoningen de laatste jaren alleen maar is afgenomen, terwijl de vraag juist niet daalt maar stijgt, en de wachttijd voor urgente groepen alleen maar is opgelopen.



Tot slot geeft de wethouder aan dat de terugkeer van een voorrangsregeling niet alleen voor leraren zou moeten gelden, maar dat ook politie, zorg of werknemers in andere (semi-) publieke sectoren mee zouden moeten mogen tellen. Dat zou een te groot beslag leggen op de krappe woningmarkt, schrijft Ivens.