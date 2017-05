Voor elke vrije middenhuur-woning 6 serieuze huurders

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM), een samenwerking tussen ontwikkelaars en vijf Amsterdamse woningcorporaties. De cijfers komen van Wonam, een ontwikkelaar en belegger die in Amsterdam vrijwel alleen middenhuur-woningen bouwt en verhuurt.



De directeuren Robert Kohsiek (Wonam), en Bert Halm (Eigen Haard) presenteren donderdag de uitkomsten van het onderzoek op een seminar over middenhuur op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Middenhuur is een belangrijk onderwerp in de stad, omdat verhuurders de huur van vrije sectorwoningen in de stroom van de overspannen woningmarkt snel verhogen.



Erg 'hot'

"Amsterdam is erg hot," zegt Halm. "In elk segment van de woningmarkt is meer vraag dan aanbod. Zowel bij de sociale huur als bij betaalbare koopwoningen is er altijd vijf keer meer vraag dan er aanbod is. Het blijkt nu dat dit zeker ook geldt voor betaalbare huurwoningen in de vrije sector."



Uit de inschrijvingen bij Wonam op middenhuurwoningen blijkt dat meer dan de helft een inkomen heeft van één tot twee keer modaal. Twintig procent van de inschrijvers betreft gezinnen, huishoudens met minimaal één kind. Driekwart van de inschrijvers woont al in de regio Amsterdam en streeft naar woningverbetering.



Volgens Halm is het verrassend dat het lukt 45 procent van de middenhuur-woningen te verhuren aan scheefwoners in sociale huurwoningen. "Dat zijn twee vliegen in één klap," Aldus Halm. "We helpen iemand aan een betaalbaar huis en er komt tegelijkertijd een sociale huurwoning vrij, die opnieuw verhuurd kan worden."



Koploper

Eigen Haard noemt zichzelf binnen de woningcorporaties 'koploper' als het gaat om scheefwoners te verleiden om van een sociale huurwoningen naar een middenhuurwoning te verhuizen. Het afgelopen jaar heeft Eigen Haard bij de verhuur van vrije sectorwoningen al voorrang gegeven aan huurders die een sociale huurwoning konden achter laten. Het cijfer van 45 procent komt uit onderzoek van Eigen Haard.

In elk segment van de woningmarkt is meer vraag dan aanbod Bert Halm, Eigen Haard