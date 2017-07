Volkshotel: eigenaar latex sekspak kan het ophalen bij de receptie

What happens in the Volkshotel, stays in the Volkshotel?

"Wanneer gasten waardevolle spullen zijn vergeten, zoals paspoorten of laptops, nemen wij direct contact op met de gast. We bewaren alles, maar bij kleding moeten de gasten zelf contact opnemen, want er blijft zo veel achter."



"We hebben nog geen berichtje gehad van de Britse gasten die hier hun vrijgezellenfeest hadden, dus wij zagen er de humor wel van in het pak te delen via sociale media, omdat het zo'n bizar item is. Normaal doen we dit nooit, want we willen niemand in verlegenheid brengen."



Voor de foto op jullie Facebook­pagina moest een medewerker van het Volkshotel het pak aandoen. Was het pak wel schoon?

"Een medewerker van onze marketingafdeling heeft bij wijze van ontgroening op kantoor het pak aan­getrokken, nadat we uiteraard hadden nagelopen of het schoon was."



Wat zijn andere vreemde zaken die weleens worden achtergelaten in jullie hotelkamers?

"Er ligt nu een opblaasbare stroop­wafel te wachten, en een Star Wars Clone Trooperlamp. Potjes tapenade, flessen absint. We vinden ook vaak knuffels en daar gaan we meteen achteraan. Daar hebben we al veel kinderen en ouders blij mee gemaakt."



Als de Britse toeristen zich niet ­melden wordt er een andere bestemming voor gezocht. Welke?

"Als kleding niet wordt opgehaald krijgt het na een paar maanden een goede bestemming, dan gaat het naar Vluchtelingenwerk. Maar daar ­kunnen we met dit pak niet mee aan­komen. Er hebben zich wel al mensen gemeld op onze Facebook­pagina met: het is niet van mij maar ik zou het wel willen hebben."