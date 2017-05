Voerverbod in Amsterdam tegen dierenoverlast

Brood is erg ongezond voor eenden en de resten trekken ratten aan

Bovendien is het dierenwelzijn in het geding. "Te veel voeren zorgt, naast overlast, voor minder soorten vogels en minder gezonde vogels," aldus Ivens, die ook wijst op de risico's voor de volksgezondheid.



"Ratten komen af op het eten dat blijft liggen. Ratten vermenigvuldigen zich snel en omdat zij dragers zijn van onder andere de ziekte van Weil, is dat nadelig voor de volksgezondheid."



Handhavingsprioriteiten

Op aandringen van de SP, die zich al langer druk maakt over rattenoverlast in sommige delen van de stad, wordt daarom een voerverbod opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV).



Stadsdelen kunnen gebieden aanwijzen waar het verboden wordt dieren te voeren. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar wordt opgetreden tegen overtreding van het verbod. De hoogte van de boete is nog niet bekend.



Het voerverbod is alvast opgenomen in de reeks stedelijke handhavingsprioriteiten voor dit en komend jaar, en zal dus ook echt worden gehandhaafd, waarschuwt Ivens. Maar ouders en kinderen die graag een korst oud brood aan watervogels voeren, hoeven niet bang te zijn.



"Het voeren van eendjes is natuurlijk lief bedoeld, maar brood is erg ongezond voor eenden en bovendien trekken de broodresten ongedierte zoals ratten aan," aldus Ivens. "We gaan handhaven waar het nodig is. Uiteindelijk zal de handhaver ter plaatse beoordelen of het gaat om een moeder met kleuter die met twee sneden brood plezier hebben, of dat iemand met vuilniszakken tegelijk bezig is."



Meeuwen en duiven

In de kustgebieden geldt al langer een voerverbod specifiek voor meeuwen. Dat is nodig om de overlast die de vogels in gemeenten als Haarlem en Katwijk aanrichten, tegen te gaan.



Een overtreding van dit verbod wordt in Haarlem met 130 euro beboet. In Groningen is het verboden duiven te voeren. Een overtreding van dat verbod kost 150 euro.