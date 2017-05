Vlucht met Ajaxfans naar Stockholm vertraagd

De vlucht waarmee ze vertrokken vanaf Amsterdam had al ernstige vertraging, en in Stockholm ging het vervolgens ook weer mis.Nadat de fans geland waren mochten ze eerst het vliegtuig niet uit.



Toen ze uiteindelijk na lang wachten alsnog uit het toestel konden, moesten ze een bus in. Ook die stond vervolgens vast. Door alle vertraging konden de voetballiefhebbers de fanzone in Stockholm niet in. De vraag is nu of ze het stadion wel op tijd kunnen bereiken.