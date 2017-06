Vliegveld Lelystad kan druk op Schiphol niet verlichten

Terwijl Lelystad Airport de drukte op Schiphol juist had moeten verlichten door vakantievluchten binnen Europa over te nemen, is zeker tot 2023 het aantal vluchten op het nieuwe vliegveld beperkt tot 10.000 per jaar.



Dat zijn circa 13 starts en even veel landingen per dag. Op Schiphol zijn dat er gemiddeld zo'n 675, op Eindhoven Airport 45.



Omdat op Schiphol rond de jaarwisseling de grens van een half miljoen vliegbewegingen wordt bereikt en de luchthaven daarna tot zeker 2021 niet verder kan groeien, pleiten luchtvaartmaatschappijen - KLM voorop - ervoor om Lelystad direct bij aanvang zo ver mogelijk open te gooien.



Maar Lelystad kan volgens staatssecretasis Sharon Dijksma (Luchtvaart) niet bijspringen. Om er meer vluchten te verwerken, is volgens Dijksma 'een herinrichting van het gehele Nederlandse luchtruim nodig'.



'Grote uitdaging'

Dat gaat nog jaren duren. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) spreekt in een brief aan Dijksma over 'een grote uitdaging in het vinden van veilige en robuuste vliegroutes' en lijkt daarin ook vraagtekens te zetten bij de keuze voor Lelystad.



'Lelystad ligt in het hart van ons drukke luchtruim, onder de vertrek- en aankomstroutes van Schiphol en omgeven door militair luchtruim.' Ook is afgesproken dat vliegroutes woonwijken moeten mijden.



Het is LVNL dan ook niet gelukt de vliegroutes van en naar de landingsbaan van Lelystad zonder kleerscheuren in te passen. Elke vliegroute stoort of het vliegverkeer op Schiphol of dat van de luchtmacht in meer of mindere mate.



LVNL speelt daarbij de bal naar het kabinet: die zal moeten uitmaken welk vliegverkeer straks voorrang moet krijgen.



Vliegroutes

De belangrijkste vliegroutes van en naar Lelystad voeren straks over Flevoland, Overijssel en Zuid-Friesland. Voor vliegverkeer uit het westen passeren toestellen straks op 1800 meter over Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen of over Den Helder.



Nu de vliegroutes voor Lelystad zijn vastgesteld, kan Schiphol op jacht naar gebruikers. Tot nu heeft alleen Ryanair zich voorzichtig positief geuit. Maatschappijen als Transavia, Tuifly en Easyjet zien niets in verhuizing.