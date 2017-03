Vlag Diyanet verwijderd uit stembureau in moskee

Die vlag was "niet strikt in strijd is met de regels, maar had niets te maken met onze verkiezingen. Dat kan verwarring wekken". Dat zei burgemeester Eberhard van der Laan woensdag in de gemeenteraad na een vraag van VVD-raadslid Dilan Yesilgöz.



Voor het overige werd in de moskee niets onoirbaars gezien, aldus Van der Laan. Naar de moskee was een ambtenaar gestuurd naar aanleiding van klachten van kiezers op Twitter. Die maakten melding van nationalistische Turkse campagneposters en Turkse vlaggen.



Volgens Van der Laan was er inderdaad sprake van een vlag die op vier meter hoogte hing. Hij heeft de voorzitter van het stembureau gevraagd die weg te halen. Bij de gemeente waren nog geen klachten binnengekomen.



Overdreven

"Door alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd, is het begrijpelijk dat er ophef is. Maar zonder die toestanden is alle aandacht overdreven," aldus Rob Thijssen, voorzitter van het stembureau in de moskee. "Het is een multicultureel centrum, er hangen hier vooral Turkse symbolen. Het is niet politiek, maar religieus."



Een woordvoerder van de gemeente liet in eerste instantie weten dat het om campagnemateriaal van de Turkse president Erdogan ging. Dat bleek later niet te kloppen.