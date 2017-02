Vijf jaar geleden schaatsten we wel op de grachten

'Sterren vroren in het raam. Ik blies een wak in het glas.' Een dichtgevroren Amsterdamse gracht deed Remco Campert ooit deze dichtregels neerpennen. Sneeuw, ijs en strenge vorst hebben menig schrijver en kunstenaar bekoord, maar de laatste jaren blijft het akelig stil in de stad als het aankomt op een inspirerend winters Amsterdam.



Deze week is het precies vijf jaar geleden dat de grachten voor het laatst dichtvroren. Dat zorgde toentertijd voor de nodige ijspret. Op 11 februari 2012 werd de legendarische Keizersrace gereden. De kortebaanrace op de Keizersgracht, tussen de Nieuwe Spiegelstraat en de Leidsestraat, werd destijds in 1997 voor het laatst gehouden.



