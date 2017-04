Vierde poppodium voor Arenagebied in Zuidoost

De nieuwe muziekzaal maakt onderdeel uit van de plannen voor het nog lege kavel naast de Afas Live. Het gebied van 2,5 hectare krijgt vier bouwblokken met 700 woningen, kantoren, een hotel en een theater.



De gemeente spreekt in de plannen van een Urban Interactive District, waarin de combinatie van wonen, werken en uitgaan centraal staat. In het gebied komen ook bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van virtual reality.



De woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. De gemeente zet in op 30 procent sociale huur, en 40 procent middeldure huurwoningen in de vorm van appartementen met twee of drie kamers. Naar de resterende 30 procent wordt nog gekeken.



Ambitie

Wethouder Eric van der Burg (Grondzaken) laat weten tevreden te zijn dat het gebied kan worden aangepakt. "Amsterdam heeft al jaren een hoge ambitie voor het Arenapark. Tijdens de economische crisis is het plan in de ijskast gezet. Nu kunnen we er weer mee aan de slag."



Bij de ontwikkeling van het Arenapark werkt de gemeente samen met AM, Ballast Nedam en ING.



Lees ook: Gebied Amsterdam Arena krijgt drie woontorens met 600 woningen