Wat betekent de uitspraak voor Willem Holleeder?

- De zaak draait om vijf liquidatiezaken waarin zeven doden vielen. Vijf werden in 1993 vermoord, één in 2005 en één in 2006.



- Het Openbaar Ministerie heeft tegen vier verdachten opnieuw levenslang geëist. De rechtbank gaf drie van hen al levenslang voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties: Jesse R. (zeven liquidaties en één mislukte poging); Mohamed 'Moppie' R. (vijf liquidaties) en Siegfried S. (twee liquidaties).



- Beweerd opdrachtgever Dino Soerel werd voor de liquidaties van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) vrijgesproken. Met name voor Soerel is het donderdag alles of niets: vrijspraak of levenslang. Cruciaal is het oordeel van het hof over kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros.



- Het begon met twaalf verdachten, maar gaandeweg zijn Raymond Verbaan (ziekte) en Ali Akgün (geliquideerd) overleden. Een derde verdachte, beweerd wapenhandelaar Sjaak B, overleefde in 2015 maar nét een aanslag in Panama.



- De meeste verdachten zijn in 2006 en begin 2007 gearresteerd.



- De inhoudelijke behandeling door de rechtbank begon op 9 februari 2009. Het hoger beroep begon op 27 mei 2013.



- Peter la Serpe was de kroongetuige die de zaak aan het rollen bracht. In het hoger beroep kwam daar 'moordmakelaar' Fred Ros bij. Hij had van de rechtbank dertig jaar cel gekregen.



- Peter la Serpe had aanvankelijk vijftien geheime 'kluisverklaringen' afgelegd en werd in de voorfase meer dan twintig dagen achter gesloten deuren verhoord door de onderzoeksrechter. Bovendien verhoorde de politie hem nog twintig dagen.



- La Serpe is zo'n 35 zittingsdagen verhoord door de rechtbank en acht dagen door het gerechtshof. Fred Ros is acht dagen verhoord door het hof.



- De onderzoeksrechter verhoorde voor het proces bij de rechtbank 168 getuigen. In hoger beroep zijn 34 getuigen verhoord door de onderzoeksrechter en 99 op de zittingen.



- De rechtbank gebruikte 184 zittingsdagen in de voorfase en tot aan het requisitoir (het totale aantal kan het openbaar ministerie niet meer te achterhalen). Het gerechtshof gebruikte in totaal 212 zittingsdagen.



- Ook gedurende het hoger beroep heeft de politie nog veel onderzoek verricht, wat zeldzaam is.



- Bij de rechtbank klaagden vijf officieren van justitie de verdachten aan; in hoger beroep twee advocaten-generaal. De rechtbank telde vier rechters (één reserverechter), het hof telt drie raadsheren. Steeds waren er twee griffiers. Sommige hoofdverdachten hadden twee advocaten.



- Het dossier is met zeshonderd ordners ongekend van omvang. In het hoger beroep zijn 98 ordners toegevoegd.



- Ongeveer vijfhonderd telefoonlijnen zijn afgeluisterd. Dat leverde ongeveer 170.000 'tapgesprekken' op.



