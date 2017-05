Verzet tegen erfpachtplan zwakt af

Ik weet niet of een referendum nu goed is. Weer vertraging Lody Wesseling

Voor Seba is het niet goed genoeg. Het ziet erfpacht als diefstal, en wil een volksraadpleging afdwingen. In 2013 zamelde het bijna veertigduizend handtekeningen in voor een referendum over de toenmalige stelselherziening.



Toen die plannen van tafel gingen, beloofde de burgemeester dat de handtekeningen geldig zouden blijven als er een vergelijkbaar voorstel zou komen. Seba vindt het huidige voorstel vergelijkbaar, maar daar zijn sommige pachters niet blij mee.



"Toen we het nieuwe voorstel zagen, knepen we elkaar in de arm. Klopt dit? Nu heeft Seba onze handtekeningen van vier jaar geleden toch ingediend en daar zijn wij het niet mee eens," aldus Lody Wesseling van de bewonersvereniging Huntum in Zuidoost.



"Ik weet niet of een referendum nu goed nieuws is. Weer vertraging, terwijl iedereen van de huidige ellende af wil."



Knoop in de maag

'Het wordt een steeds dikkere soep,' stelt Van Andel op de Facebookgroep. Ook Knulst is bang dat het referendum het huidige erfpachtvoorstel bedreigt.



'Als er een referendum komt weten we niet hoe dat afloopt en hebben erfpachters heel lang een knoop in de maag. Gelukkig is de burgemeester niet van gisteren.'



Uitsluitsel over de komst van het referendum wordt over een paar weken verwacht. Het college van B&W en de gemeenteraad moeten zich hier nog over buigen.



