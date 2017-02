Vermiste man thuis aangetroffen tussen rommel

Collega's van de man hadden hem bij de politie als vermist opgegeven omdat hij niet op zijn werk was verschenen. In de woning troffen ze de man te midden van een enorme puinhoop aan.



De man had zo veel afval verzameld dat zijn leefsituatie zorgelijk was geworden. De GGD Amsterdam noemt de situatie een gevaar voor de volksgezondheid.



In samenwerking met ongediertebestrijders en de politie is de woning ontruimd. Aan de bewoner is een hulptraject aangeboden.