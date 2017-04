Verkeersdrukte rond Amsterdam rond Pasen

Ook al zijn komend weekend geen grote werkzaamheden ingepland aan de belangrijkste verkeersaders rondom Amsterdam, toch verwacht de bond extra drukte. Jaarlijks trekt het Paasweekend veel toeristen en dagjesmensen naar Amsterdam.



"Het is elk jaar raak," zegt een medewerker van Anwb-verkeersinformatie. "Nederlanders en toeristen pakken de auto voor een dag of weekend. Vooral naar Amsterdam, de nummer één toeristische trekpleister."



De kust

Behalve Amsterdam zijn favoriete paasbestemmingen elk jaar het outletcenter bij Roermond, de Keukenhof, de Paasraces in Zandvoort en meubelzaken in het land. "En als je een beetje lekker weer hebt is de kust ook favoriet. Dat geeft ook weer extra verkeer langs en rondom Amsterdam."



Op Goede Vrijdag en tijdens de paasdagen zijn vooral dagjesmensen onderweg. Op tweede paasdag is er naast recreatieverkeer veel terugkerend vakantieverkeer op de weg. Vanaf het middaguur ontstaan vooral in het midden van het land files.



Ook op de wegen in België (naar de kust) en Duitsland (rond Hamburg en München) kan het met Pasen druk worden.



Lees ook: Verkeersinfarcten rond de stad gaan vaker voorkomen