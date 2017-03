'Verhuurders vermommen zich op Airbnb als B&B'

Deze verhuurders kunnen hun kamers dan onbeperkt aanbieden, want voor B&B geldt geen maximale verhuurtermijn van 60 dagen per jaar.



Moorman zei woensdag in de gemeenteraad dat op Airbnb ineens heel veel kamers te huur worden aangeboden. Wie verder klikt, ziet dat het feitelijk om volledige woningen gaat. "Zo ontwijken ze de regels."



Wethouder Laurens Ivens onderzoekt of deze verschuiving inderdaad plaatsvindt. "Dit is een van de mogelijke sluiproutes."



Sinds maandag verwijdert Airbnb illegaal aanbod van zijn site. Dit betekent dat advertenties van woningen die langer dan zestig dagen per jaar in vakantieverhuur staan, verdwijnen. Dit volgt uit de nieuwe afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Airbnb.



Maximale termijn

Verhuurders spelen op deze verandering in door hun woningen niet in de vakantieverhuur te zetten, maar aan te bieden als B&B. Hiervoor gelden andere regels.



Bij vakantieverhuur gaat het om gehele woningen, bij B&B mogen de huiseigenaren maximaal 40 procent van het huis verhuren, bijvoorbeeld een kamer met badkamer.



Voor B&B geldt geen maximale verhuurtermijn. De overlast is over het algemeen minder dan bij vakantieverhuur, omdat bij een bed and breakfast de bewoner ook in de woning verblijft en toezicht kan houden, bij Airbnb is de huiseigenaar op vakantie.



Volgens Ivens moeten huiseigenaren melden als zij een bed and breakfast beginnen. Als blijkt dat die vervolgens op Airbnb worden gezet voor vakantieverhuur, dan is sprake van fraude.



