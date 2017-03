Vergunning voor kap 14.400 bomen Zuidasdok verleend

In november werd bekend dat het enorme aantal bomen zou moeten wijken voor het project. In de aanvankelijke plannen was van herplanten nog geen sprake. Enkel was de voorwaarde opgenomen dat de gekapte bomen financieel gecompenseerd moesten worden.



Op basis van bezwaarschriften is toch besloten een aantal bomen in het gebied te herplanten. In het uiteindelijke voorschrift is opgenomen dat in het projectgebied van Zuidasdok 'in principe 4.000 bomen met een standaard stamomtrek van 18-20 centimeter herplant moeten worden.'



Station Zuid

De kap van de bomen wordt als noodzakelijk gezien voor het gigaproject Zuidasdok. Het project, dat in totaal 1 miljard euro gaat kosten, ziet op de vertunneling van het zuidelijke deel van de A10 onder de Zuidas door. Ook wordt Station Zuid uitgebreid.



In 2019 gaan de werkzaamheden voor het project van start. Als alles volgens planning gaat moet de kilometer lange tunnel uiteindelijk in 2028 worden opengesteld voor verkeer.



