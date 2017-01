Verdachten van vijf overvallen op ouderen opgepakt

Dat meldt de politie dinsdag. Het gaat om overvallen in West die tussen 22 december 2016 en 4 januari plaatsvonden. De overvallen konden met elkaar in verband worden gebracht omdat de daders steeds dezelfde werkwijze gebruikten.



De daders, die zich specifiek op ouderen richtten, maakten gebruik van babbeltrucs. Met bijvoorbeeld een smoesje over pakketjes wisten zij een woning binnen te dringen. De slachtoffers werden opzij geduwd of vastgepakt, waarna het duo de woning doorzocht en onder andere bankpassen meenam. Kort na elke overval werden de passen gebruikt om geld op te nemen.



Impact

'De impact op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers was enorm. Het rechercheteam was er daarom op gebrand de verantwoordelijken te traceren,' zegt de politie in een persbericht.



De daders konden onder andere dankzij bewakingsbeelden worden opgespoord. Momenteel zitten zij vast voor nader onderzoek.