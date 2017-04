Verdachten in Passageproces krijgen het woord

Het zwaartepunt zal in de middag liggen. Dan krijgt eerst de tot levenslang veroordeelde Jesse R. het woord. Hij was volgens de rechtbank als huurmoordenaar betrokken bij alle liquidaties of voorbereidingen daartoe.



In de namiddag is het de beurt aan Dino Soerel. Ook tegen hem heeft het Openbaar Ministerie opnieuw levenslang geëist, voor het beramen van de liquidaties van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) en het leiden van de criminele organisatie met moorden als oogmerk.



Soerel zou hebben samengewerkt met Willem Holleeder, die in een apart proces wordt vervolgd.



Cruciaal

Soerel ontkent met klem iets met moorden van doen te hebben gehad.

Voor hem is het waarschijnlijk alles of niets: levenslang of vrijspraak.



Cruciaal in zijn zaak is de getuigenis van de tweede kroongetuige die hem in hoger beroep is gaan beschuldigen: 'moordmakelaar' Fred Ros.



De twee kroongetuigen, Peter la Serpe en Ros, krijgen aan het eind van de ochtend de kans nog wat tegen het gerechtshof te zeggen.



Het hof heeft eerder de hoop uitgesproken in juni uitspraak te kunnen doen.



