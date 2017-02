Verdachte dodelijke steekpartij in Noord hoort eis van 18 jaar

Deze K. (37) zou al vaak hebben aangekondigd dat hij zijn ex-vrouw, de moeder van hun drie kinderen, zou doodmaken. De Marokkaanse man wilde zijn ex terug, maar die wilde de relatie niet voortzetten. Op 4 februari vorig jaar werd Abakthi vlakbij haar huis en de school van haar kinderen op straat met zeer veel geweld neergestoken. K. ontkende tijdens de zitting opnieuw: "Ik ben onschuldig, ik heb er helemaal niets mee te maken."



Tijdens de zitting in de Amsterdamse rechtbank was het peilloze verdriet bij de nabestaanden voortdurend zichtbaar. Zussen, vader en moeder en kinderen spraken in hun slachtofferverklaringen van verwoeste levens. "Wat zeg je tegen een kind dat zegt dat hij zijn moeder mist?"



Bewijs

Getuigen zagen hoe een man, met een signalement dat past bij het uiterlijk van K., Abakthi neerstak en wegvluchtte. Een taxichauffeur noteerde in de buurt van de plaats delict minuten na de moord het kenteken van de auto van K., die opvallend vlug wegrijdt.



Forensisch bewijs ontbreekt. In die auto vindt de politie na lang zoeken bloed van Abakthi, maar op de kleding van K. wordt thuis geen bloed gevonden. Op de kleding van het slachtoffer zijn geen sporen van een dader gevonden.



Overweldigend waren wel de verhalen van familieleden en vrienden van Abakthi, die aan de politie vertelden hoe K. in de weken voor de steekpartij dreigde om Abakthi te vermoorden. Zelfs hun eigen 12-jarige dochter hoorde haar vader tegen haar moeder zeggen: Je hebt nog drie dagen, anders maak ik je dood. "Dat was drie dagen voordat mama dood was."