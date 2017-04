Veiligheid Schiphol wordt grondig onderzocht

De raad stelt dat vliegverkeer nog veilig is op Schiphol, maar de nationale luchthaven is zo complex en druk geworden dat de grens in zicht komt. Verdere groei is alleen verantwoord als forse maatregelen worden genomen. Dijksma is het daarmee eens. "Groei is enkel mogelijk als het veilig is. Dat is een absolute voorwaarde."



De politiek reageerde bezorgd op de uitkomsten en piloten zeggen het beeld te herkennen. Volgens de onderzoekers zijn de start- en landingsbanen zo aangelegd dat vliegtuigen in sommige situaties elkaars pad kruisen. De luchtverkeersleiding die alles in goede banen moet leiden kraakt in zijn voegen en de inspectie die het geheel overziet heeft te weinig kennis en capaciteit in huis.



Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ziet maar één goede oplossing: een groeistop. Volgens de organisatie zou dat niet alleen de veiligheid, maar ook het milieu en de gezondheid van 2 miljoen omwonenden ten goede komen.



De OVV ziet wel mogelijkheden voor toekomstige groei, maar pleit ervoor om daar pas een besluit over te nemen nadat de veiligheid is verbeterd. De afhandeling van het vliegverkeer moet minder ingewikkeld, het toezicht moet beter en de overheid moet zich veel nadrukkelijker als eindverantwoordelijke gaan opstellen, zo luidt het advies.



Schiphol belooft de aanbevelingen voortvarend te zullen oppakken. "Veiligheid is altijd topprioriteit, nu en in de toekomst'', reageerde de luchthaven.