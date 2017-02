VEH heeft geen goed woord over voor nieuw erfpachtstelsel

Dat schrijft de Vereniging Eigen Huis (VEH) in een vrijdag gepubliceerd rapport. De vereniging zegt 'geen goed woord over te hebben' voor de manier waarop de gemeente in de nieuwe erfpachtregeling met haar bewoners omgaat.



"Door een aantal fouten in het nieuwe erfpachtsysteem dreigt wonen voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden. Dat dit grote onrust veroorzaakt is volkomen begrijpelijk," zegt Rob Mulder, directeur van de VEH. Dinsdag protesteerden ruim 500 Amsterdammers voor de Stopera tegen het erfpachtstelsel.



De vereniging heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau RIGO de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het huidige voorstel. De resultaten bevestigen wat veel huiseigenaren al vermoeden, dat met het nieuwe stelsel niet de huiseigenaar, maar uitsluitend de gemeente profiteert, aldus de VEH.



Grondwaardestijging

In het nieuwe voorstel rekent de gemeente namelijk iedere prijsstijging van de grondwaarde aan zichzelf toe. Volgens de VEH is dit in strijd met het in 2014 opgetekende Startdocument Eeuwigdurende Erfpacht. Daarin was opgenomen dat grondwaardestijgingen voortaan aan de erfpachter toe behoren te komen - en niet aan de gemeente, zoals in de nieuwe plannen het geval is.