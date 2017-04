Veertien tips over vermiste Sabrina uit Zuidoost

Dat maakte de politie dinsdag bekend tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. De Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing in de vermissingszaak.



De recherche vreest dat Oosterbeek mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze werd voor het laatst gezien in haar flat Geldershoofd in Zuidoost, waar ze stond te bellen in de lift. Ze stapte daarna op een fiets naar een afspraak, maar sindsdien is er niks meer van haar vernomen.



Missende voortanden

De 30-jarige Oosterbeek is 1.68 meter lang, heeft een zeer tenger postuur en bruine ogen. Ze heeft blond haar en mist haar twee voortanden.