Vastgoedduo weer voor de rechter vanwege fraude

1,8 De waarde van een appartementencomplex steeg binnen drie uur van 1 naar 1,8 miljoen euro.

Terwijl hij met justitie bakkeleit over de inval, gaat het in die periode op ander vlak mis bij Blijleven: binnen enkele maanden laat hij een kleine twee miljoen euro van cliënten verdwijnen.



Fantasievolle verhalen

Volgens Blijleven was hij opgelicht door een vrouw die zich had voorgedaan als spion, waarbij zij erin slaagde hem de cliëntgelden te ontfutselen. De FIOD-inval op zijn kantoor zou hem mentaal kwetsbaar hebben gemaakt.



De rechtbank zette vraagtekens bij het 'uiterst fantasievolle karakter' van het verhaal over oplichting. De 'geheim agente' werd alleen veroordeeld voor het witwassen. Blijleven is in deze zaak niet vervolgd; hij heeft niet van de fraude geprofiteerd.



De affaire is een schandvlek voor het notariaat, dat een fonds in het leven heeft roepen om de benadeelde cliënten schadeloos te stellen. Blijleven is uit het notarisambt gezet.



Ook de lotgevallen van De R. zijn opmerkelijk. Hij is vorig jaar tot twintig maanden cel veroordeeld voor valsheid in geschrifte en belastingfraude. In deze zaak loopt nog hoger beroep.



De R.'s advocaat wil niet reageren op het nieuwe proces. Lian Mannheims, de raadsvrouw van Blijleven, zegt: "Mijn pleidooi zal tot de conclusie komen dat mijn cliënt zal moeten worden vrijgesproken."



Zie ook: Amsterdamse oud-notaris uit ambt gezet na gesjoemel en Hoge eis voor fraude in Amsterdams vastgoed