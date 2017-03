Van Gogh-rover legt publieke bekentenis af

Octave Durham zegt in de krant dat hij en zijn kompaan Henk B. eigenlijk de beroemde schilderijen Zonnebloemen en De Aardappeleters wilden stelen. Maar het ene werk was te goed beveiligd en het andere te groot om door het stukgeslagen raam te kunnen.



Hij beschrijft tot in detail hoe de roof in zijn werk ging en hoe hij en B. zich met twee andere schilderijen uit de voeten maakten. De schilderijen, Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen, werden verkocht aan een Italiaanse maffiabaas. Hoeveel Durham ervoor heeft gekregen wil hij niet zeggen: "Ik noem geen bedrag. Anders krijg ik nog een naheffing van de fiscus."



Heineken-ontvoerder

Aanvankelijk wilde hij de schillderijen slijten bij crimineel Sam Klepper, maar die werd geliquideerd voordat de roof plaatsvond. Na de diefstal klopte Durham aan bij Heineken-ontvoerder Cor van Hout, maar die werd kort daarna ook geliquideerd.



Durham heeft lang volgehouden dat hij niets met de roof te maken had. Desondanks werd hij in 2005 veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Pas in september vorig jaar bleek een verband toen Durham meldde dat hij de schilderijen had willen teruggeven aan het museum en daarvoor contact had gezocht met de maffiabaas. Maar voordat het tot een deal kwam, greep de politie in, meldde destijds het AD.