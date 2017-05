Van Gogh-activisten: 'Arrestatie is schending vrijheid van meningsuiting'

De advocaat ziet de arrestatie, de arrestanten worden sinds vrijdagavond vastgehouden, als een schending van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. 'In vergelijkbare zaken oordeelde het Europees mensenrechtenhof detentie van enkele uren al 'draconinsch',' schrijft Jebbink.



Toeschouwer gearresteerd

Volgens de advocaat zijn op de bewuste avond niet alleen deelnemers aan de actie gearresteerd, maar ook een toeschouwer. "Dit gaat om een vrouw die de actievoerders wel kende, maar alleen uit nieuwsgierigheid kwam kijken," zegt Jebbink.



Volgens hem kon zij zich niet snel genoeg identificeren. "Dat daar een nacht in een politiecel overheen moet voordat dit wordt ontdekt vind ik twijfelachtig." De vrouw is zaterdagochtend, nadat te zijn gehoord, weer vrijgelaten.



Het Openbaar Ministerie Amsterdam bevestigd dat er negen mensen zijn aangehouden, maar kan op dit moment niet ingaan op individuele gevallen. "Een deel van de mensen wordt momenteel nog gehoord. Ook kijkt justitie naar de beschikbare beelden van de actie," zegt een woordvoerder van het OM. Of de arrestanten ook daadwerkelijk worden vervolgd is nog niet duidelijk.



Openlijke geweldpleging

De aanklacht tegen de activisten is openbare geweldpleging van goederen. Iets wat Jebbink absurd noemt. "Het feit dat er volstrekt afwasbare vloeistof op de grond terecht kwam wordt hier aangemerkt als openlijke geweldpleging. Ik vind dat buiten proportie."



Fossil Free Culture NL startte eerder op zaterdag ook al een twitteractie om leden van de groep vrij te krijgen. De milieugroep roept iedereen op het museum te bellen en de vrijlating van de activisten te eisen.



Eerdere acties

Jebbink haalt in zijn brief ook een vergelijkbaar protest van een jaar geleden aan in zijn brief. In september 2016 beelden activisten van Fossil Free Culture psychische ziektes uit die volgens hen veroorzaakt zijn door olievergiftiging. Toen deed het museum ook geen aangifte, beargumenteerd Jebbink.