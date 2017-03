Van der Laan stuurt 'mystery guests' naar massagesalons

Om illegale prostitutie te bestrijden onderzocht de gemeente ook escortservices zonder vergunning

De gemeente heeft niet alleen gekeken naar illegale prostitutie in massagesalons, maar ook in woningen. Thuisprostitutie is toegestaan als een vrouw (of man) in de eigen woning geld ontvangt voor seks, maar niet als het op bedrijfsmatige basis gebeurt. Werken er bijvoorbeeld meerdere prostituees, of is er een werkplanner, dan is sprake van een bedrijfsmatige aanpak en worden er maatregelen genomen.



Bij de controles trof de gemeente makelaars aan die vaak verhuurder bleken te zijn van illegale prostitutiepanden. Via bestuursrechtelijke maatregelen (aanschrijven, administratie opvragen) zit de gemeente hen dwars.



Nauwelijks te controleren

Het Openbaar Ministerie kijkt of strafrechtelijke maatregelen mogelijk zijn. Als illegale prostitutie met instemming van een huurder plaatsvindt in een sociale huurwoning, kan de woningcorporatie het huurcontract te beëindigen.



Om illegale prostitutie te bestrijden onderzocht de gemeente ook escortservices zonder vergunning. Zo'n bedrijfje is online eenvoudig op te zetten en nauwelijks te controleren. Via sociale media bestelden de ambtelijke toezichthouders zestien escortdames, die ze ondervroegen over bijvoorbeeld de seksuele diensten die ze wilden verlenen.



"We zien in de praktijk vaak een mix van verschillende vormen van prostitutie," aldus Van Weeghel. "Vrouwen die achter het raam zitten, ontvangen klanten ook geregeld thuis, of ze gaan naar een hotel. Via een mobiele telefoon is afspreken heel eenvoudig."



Amsterdam telt 350 prostitutieramen. Hoeveel prostituees in Amsterdam werken, is vanwege het illegale karakter van de branche moeilijk in te schatten. "Het gaat om duizenden, van wie de meerderheid vrouwen uit Oost-Europa," aldus Van Weeghel.