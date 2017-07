Van der Laan: Geen subsidie voor beveiliging Joodse ondernemers

Dat vindt burgemeester Eberhard van der Laan, die een voorstel van de gemeenteraad hiertoe ernstig ontraadt.



In de gemeenteraad circuleert een voorstel om 100.000 euro uit te trekken ten behoeve van de Joodse winkeliers in Buitenveldert. Deze koosjere ondernemers vrezen een doelwit te zijn nu herkenbare Joodse instellingen streng beveiligd zijn.



Maar volgens Van der Laan is dat een slecht idee. "Er is momenteel geen specifieke verhoogde dreiging in hun richting, aldus de NCTV. Dat maakt dit zo ingewikkeld, want de gemeente heeft schaarse middelen. Als er nu een Islamitische ondernemer naar mij toe komt na een incident, heb ik geen poot om op te staan."



Symbolisch bedrag

Van der Laan had deze boodschap in een gesprek zelf ook overgebracht aan de ondernemers in kwestie. "De gemeenteraad is het hoger beroep van mijn beslissingen. Zoals ik dat heb, heeft de gemeenteraad ook recht op het maken van fouten."



VVD-raadslid Marianne Poot is het niet met Van der Laan eens. "Er leven gezien de ontwikkelingen in Europa heel specifieke gevoelens van onveiligheid bij deze groep. Daar kunnen wij met een welhaast symbolisch bedrag toch veel voor betekenen."



D66 en SP steunen het voorstel.