Van der Laan betuigt steun aan getroffenen van aanslag Londen

In de brief schrijft Van der Laan dat hij spreekt namens alle inwoners van Amsterdam. De burgemeester leeft mee met de Khan, de slachtoffers en hun families en alle andere getroffenen in Londen.



'De aanslag was een laffe en verschrikkelijke aanval op onschuldige mensen, maar ook op onze gemeenschappelijke waarden van tolerantie en vrijheid.'



'We zijn verenigd in ons verdriet,' schrijft Van der Laan. 'Maar we zijn ook vastbesloten om te vechten tegen terrorisme en alle andere vormen van intolerantie in onze steden.'



