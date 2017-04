Van der Burg weer lijsttrekker VVD in raadsverkiezing

Van der Burg is voorgedragen door het VVD-bestuur. Tegenstanders hebben zich niet gemeld. Hij is sinds 2010 wethouder en was daarvoor negen jaar raadslid. Van 1992 tot 1997 was hij bestuurder in Zuidoost.



"Ik heb er goed over nagedacht," zegt Van der Burg, "maar ik geniet nog volop van wat ik doe en van de ­politiek. Ik zit vol energie bij elke vergadering. Bovendien is het in de stad nog lang niet zoals ik zou willen."



Hij maakt met zijn kandidatuur een eind aan speculaties dat hij naar Den Haag zou gaan als de VVD weer in het kabinet komt. "Als ze mij bellen voor een plek in het kabinet, zeg ik nee."



Nieuw erfpachtstelsel

In 2010 behaalde de VVD onder lijsttrekker Van der Burg acht zetels, net als vier jaar eerder. Bij de vorige verkiezingen verloor de partij twee zetels en kwam uit op zes.