Van der Burg heeft 'paniek' over erfpachtplannnen 'onderschat'

Als je erfpachttermijn afloopt, volgt een forse stijging, alleen weet je dan niet hoe groot die is Eric van der Burg

Het gaat om heel veel geld, mensen hebben niet zomaar 30.000 euro op de plank liggen.



"Daarover gaan de meeste reacties. Maar in het huidige systeem gaat het ook om veel geld. Als je erfpachttermijn afloopt, volgt een forse stijging, alleen weet je dan niet hoe groot die is. Het nieuwe stelsel maakt een einde aan die onduidelijkheid."



Maar mensen zijn helemaal niet bezig met wat hun in, pak 'm beet, 2035 te wachten staat.

"Dat heb ik onderschat. De rekentool had er eigenlijk al veertig jaar geleden moeten zijn, dan was iedere erfpachter veel beter op de hoogte geweest."



Leiden deze reacties bij u tot twijfel?

"Als we fouten zien, gaan we die aanpassen. Maar ik heb nog geen fout ontdekt, daarvoor is het nog te vroeg. De inspraak is begonnen en die nemen we serieus. Het is nu al duidelijk dat de meeste reacties zullen gaan over het minimum en maximum van de buurtstraatquote die bepaalt welk deel van de WOZ-waarde bij de grond hoort. Veel insprekers zullen pleiten voor het minimum, dan zijn ze minder geld kwijt. Het is goed voor te stellen dat dit tot aanpassingen leidt."



U had beloofd dat het kortingspercentage niet met een 1, een 2 of een drie zou beginnen. Is 28 procent korting dan niet te gering?

"In mijn ogen maak ik deze belofte waar. Want ik bied de mogelijkheid om erfpacht eeuwigdurend af te kopen tegen de WOZ-waarde van 2014. Sindsdien is die minimaal 28 procent gestegen. Daarbovenop geldt nog een korting van 10 procent."



Wordt dat meer bij voldoende protesten?

"Het ligt niet voor de hand dat het college dat gaat doen. Aan de andere kant: we nemen de ­inspraak serieus."