Van Berkel wil lijsttrekker PvdA Amsterdam worden

In 2013 werd Van Berkel verkozen als lijsttrekker voor de PvdA in Amsterdam West en daar is hij sinds april 2014 dagelijks bestuurder in de bestuurscommissie.



Zonnepanelen

Van Berkel zegt met de Amsterdamse PvdA een radicaal andere koers te willen varen. 'Weg met halfzachte maatregelen en voorstellen die we toch niet kunnen uitvoeren,' aldus de kandidaat-lijsttrekker.



Zo wil Van Berkel dat er 200 miljoen euro wordt uitgetrokken om sociale huurwoningen die woningcorporaties verkopen over te nemen en daarna weer aan te bieden voor sociale huur. Ook wil hij specifiek plannen maken per buurt, om zo gericht oplossingen te kunnen bieden voor problemen die Amsterdammers daar ervaren.



Verder wil hij alle platte daken in Amsterdam gaan voorzien van zonnepanelen, allereerst in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. De financiering hiervan moet door de gemeente zelf gebeuren en de opbrengsten zijn bedoeld om de maandelijkse lasten van de bewoners van sociale huur te verminderen.



D66

Net als de PvdA moet ook bij D66 nog bepaald worden wie de lijsttrekker wordt voor de verkiezingen in maart volgend jaar. Bij deze partij hebben fractievoorzitter Reinier van Dantzig, wethouder Abdeluheb Choho en raadslid Dehlia Timman zich al gemeld.



Bij de VVD en GroenLinks is het wel al duidelijk. Daar zijn respectievelijk Eric van der Burg en Rutger Groot Wassink al verkozen tot lijsttrekker.